Nazilli Belediyespor umutlu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu Hekimoğlu Trabzon'a kaptırıp, Play-Off yarı finalinde Ergene Velimeşespor'a rakip olan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz camiaya umutlu mesajlar verdi. İlk maçı cuma günü Çorlu'da oynayacaklarını, 15 Mayıs Çarşamba günü ise evlerinde rövanş karşılaşmasına çıkacaklarını anlatan Yavuz, "Gönül isterdi ki direkt olarak 2. Lig'e yükselelim. Ancak Play-Off'tan da olsa hak ettiğimiz yere geleceğiz. Deplasmandan iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum. Burada 26 maçtır yenilmeyen bir takımımız var. Aynı çizgiyi Play-Off'ta da sürdüreceğiz" dedi.

Siyah-beyazlılarda son maçta kırmızı kart gören orta saha Mert Çapar forma giyemeyecek.

