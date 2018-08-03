Nazilli Belediyespor umutlu

NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde Karşıyaka ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanırken, teknik direktör Ahmet Yavuz takımın performansının umut verici olduğunu söyledi.

Yasin ve İlyas'ın golleriyle sonuca giden Nazilli'de Yavuz, "Tüm oyuncularıma şans vermeye çalıştım. 20 günlük yoğun çalışma programının ardından oynadığımız ilk karşılaşmayı kazanmak güzel oldu. Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

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