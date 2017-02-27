Nazilli Belediyespor umutlandı

Bu sonuçla 10uncu sıradan sekizinciliğe yükselen siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ilk 5'i sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Ertem, beşinci Kocaeli Birlikspor ile aralarında 8 puan fark olduğunu belirterek, "Tepecikspor galibiyeti bize büyük moral oldu. Artık seri galibiyetler alarak üst sıraları zorlamalıyız" yorumunu yaptı.
Bu sonuçla 10uncu sıradan sekizinciliğe yükselen siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ilk 5'i sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Ertem, beşinci Kocaeli Birlikspor ile aralarında 8 puan fark olduğunu belirterek, "Tepecikspor galibiyeti bize büyük moral oldu. Artık seri galibiyetler alarak üst sıraları zorlamalıyız" yorumunu yaptı.