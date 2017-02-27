Nazilli Belediyespor umutlandı

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstanbulspor'a üst üste kaybederek play off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor'u evinde 2-0 yenerek umut tazeledi.

Bu sonuçla 10uncu sıradan sekizinciliğe yükselen siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ilk 5'i sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Ertem, beşinci Kocaeli Birlikspor ile aralarında 8 puan fark olduğunu belirterek, "Tepecikspor galibiyeti bize büyük moral oldu. Artık seri galibiyetler alarak üst sıraları zorlamalıyız" yorumunu yaptı.