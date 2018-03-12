Nazilli Belediyespor umut dolu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sakaryaspor'u 3-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir engeli aşan Nazilli Belediyespor kenetlendi. Ligde kalma yolunda çekiştiği Fethiyespor'un mağlup olmasının ardından rakibiyle puanları eşitleyen Nazilli'de teknik direktör Ahmet Yavuz, küme düşmeyeceklerini söyledi. Sakaryaspor gibi üst sıralara oynayan bir takımı yenmenin futbolcularda büyük bir özgüven sağladığını ifade eden Yavuz, "Sakaryaspor maçında ben sustum, futbolcularım konuştu. Çok kritik bir galibiyete imza attık. Artık önümüz açık" dedi.

Sakaryaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerine değinen Yavuz, "Haftalardır iyi mücadele ediyorduk ancak sonuca ulaşamıyorduk. Sakaryaspor karşısında girdiğimiz pozisyonları çok iyi değerlendirdik, beceri oranımız yüksekti. Takımın ateşlenmesi için böyle büyük bir maçı kazanmak gerekiyordu, onu da başardık" cümlelerini kurdu.

Taraftara ve camiaya da teşekkür eden Yavuz, "Tüm ilçe arkamızda durdu. Bu büyük destek sürdükçe sırtımız yere gelmez" yorumunu yaptı.

Nazilli Belediyespor 18 Mart Pazar günü son sıradaki Silivrispor'a konuk olacak.