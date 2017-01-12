Nazilli Belediyespor Tuna Üzümcü ile imzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Nazilli Belediyespor, Denizlispor'un tecrübeli stoperi Tuna Üzümcü'yü renklerine bağladı.

Siyah beyazlılar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte gerçekleştirilen imza töreninde Nazilli Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, taraftara başarı sözü verdi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan Eker, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturacağız" diye konuştu.

İzmir Belediyespor'da futbola başlayıp Altay'da profesyonel olan Tuna, Petkimspor, Aydınspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor ve Denizlispor'da oynadı. FOTOĞRAFLI