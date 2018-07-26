Nazilli Belediyespor Temel Taşkın ile ilgileniyor

NAZİLLİ, () -

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde Etimesgut Belediyespor'dan stoper Temel Taşkın'ı gündemine aldı. Geçen sezon kiralık olarak Van Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki savunmacının Nazilli Belediyespor'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un bu transferin gerçekleşmesini çok istemesi üzerine yönetim temasları sıklaştırdı. Bonservisi elinde olan Fransa doğumlu gurbetçi futbolcu Türkiye'de Çankırıspor ve Ankara Adliyespor forması da giydi.