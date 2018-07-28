Nazilli Belediyespor Temel'i bitirdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ ()

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, bir süredir temas halinde olduğu stoper Temel Taşkın'ı renklerine bağladı.

Geçen sezon kiralık olarak Van Büyükşehir Belediyespor forması giyen ancak bonservisi Etimesgut Belediyespor'da olan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Temel, "Nazilli çok güzel bir şehir. Nazilli Belediyespor ise son derece modern tesisleriyle muhteşem bir kulüp. Bu sezon takım arkadaşlarımla iyi bir ekip olup Nazilli Belediyespor'u bir üst lige çıkarmaya çalışacağız" dedi.

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