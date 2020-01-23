Nazilli Belediyespor tek yürek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedeflerken üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Nazilli Belediyespor, kenetlenerek tek yürek oldu. Teknik direktör Yavuz İncedal, basın sözcüsü Erkan Abbasoğlu ve yönetici Ali Çetinkaya ile futbolcular, yaptıkları basın toplantısıyla taraftardan destek istedi. Pazar günü oynanacak Kelkit Belediyespor maçı için bütün paydaşları yanlarında görmek istediklerini belirten Yavuz İncedal, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda, "Sonuna kadar var olacağız, savaşacağız. Yılmak yok. Oyuncularımın tekrar üst sıralara tırmanacak gücü var. Ancak başarı tek başına gelecek bir şey değil, kenetlenip birlikte savaşalım" dedi.



