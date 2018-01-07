Nazilli Belediyespor, stoper Berkay'ı kadrosuna kattı

Futbola Keçiörengücü'nde başlayan Berkay, Hatayspor ve BŞB Erzurumspor formalarını da terletti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, bir stoper ve iki forvet oyuncusu daha alacaklarını söyledi. Türker, kanat oyuncuları Emre Koca'nın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Futbola Keçiörengücü'nde başlayan Berkay, Hatayspor ve BŞB Erzurumspor formalarını da terletti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, bir stoper ve iki forvet oyuncusu daha alacaklarını söyledi. Türker, kanat oyuncuları Emre Koca'nın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.