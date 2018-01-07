Nazilli Belediyespor, stoper Berkay'ı kadrosuna kattı

FUTBOLDA ara transfer döneminde şu ana kadar 7 futbolcuyla sözleşme imzalayan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürsporlu stoper Berkay Özçelik'i resmen kadrosuna kattı. Bu sezon Karadeniz ekibinde 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık mukavele imzalandı.

Futbola Keçiörengücü'nde başlayan Berkay, Hatayspor ve BŞB Erzurumspor formalarını da terletti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, bir stoper ve iki forvet oyuncusu daha alacaklarını söyledi. Türker, kanat oyuncuları Emre Koca'nın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.