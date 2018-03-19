Nazilli Belediyespor rahat bir nefes aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Silivrispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, rakibi Fethiyespor'un Konya Anadolu Selçukspor'a yenilmesiyle 12 hafta sonra düşme hattından kurtuldu.

Puanını 23 yaparak Fethiyespor'un 1 puan önünde 15'inci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, 15'inci haftada girdiği ateş hattından sonunda çıkabildi. İlk kez 9'uncu haftada düşme hattına yerleşen ve toplam 15 hafta burada kalan Nazilli Belediyspor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, ligin kendileri için yeniden başladığını söyledi.

Bir daha tehlikeli bölgeye dönmeyeceklerini belirten Ahmet Yavuz, "Bundan önceki haftalarda kan kustuk. Artık böyle olmayacak. Nazilli camiasına kötü günler göstermeyeceğiz. Tüm ipler bizim elimizde. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bu hafta evimizde Bandırmaspor'la karşılaşacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanacağız" dedi.

Silivrispor maçını da değerlendiren Yavuz, "Çok zorlu bir maçtan çıktık. Maalesef Silivrispor Fair-Play ruhunu geri plana atıp kazanmak için her şeyi yaptı. Ama biz altın değerinde 1 puan aldık" cümlelerini kullandı.

