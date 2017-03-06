Nazilli Belediyespor puana sevindi

İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, aldığı 1 puana sevindi.

Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem bardağın dolu tarafına baktıklarını belirtti, "Zonguldak Kömürspor, en zor deplasmanlarımızdan biriydi. Buradan yenilmeden dönmek bizim için önemli" dedi. Play off barajıyla aralarında 9 puan fark, önlerinde de 4 takım olduğunu dile getiren Ertem, "Ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmem. Matematiksel olarak halen şansımız var. O nedenle asla inancımızı kaybetmeyeceğiz. Mücadeleye devam. Kalan 9 haftada çok şey değişir" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor, bu hafta evinde Anadolu Üsküdar ile karşı karşıya gelecek.