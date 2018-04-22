Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 1-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Turgut Evran (xx), Tolga Dede (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Bora (xxx), Berkay (xx), Mert Er (x), Mazlum (xx), Hakan (xx), Görkem (xx) (Dk. 57 Fatih xx), İlter (xxx) (Dk. 76 Mert Çakar xx), Serdar (xxx) (Dk. 76 Mehmet Ersavaş xx), Onur Karakabak (xx), Mert Çapar (xxxx)

PENDİKSPOR: Murat (x) - Süheyl (xx), Berk (x), Erol (x), Enes (xx), Erdem (x) (Dk. 69 Taha x), Azad (xx), Mehmet (xx), Mahmut Caner (x), Kudret (x) (Dk. 46 Bahadır xx), Yaser (x)

GOL: Dk. 31 Mert Çapar (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Mert Er, Bora (Nazilli Bld) - Berk (Pendikspor)

KIRMIZI KART: DK. 66 Mert Er (Nazilli Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş umutlarını büyük oranda yitiren Nazilli Belediyespor, Pendikspor'u evinde 10 kişiyle yenerek erken havlu atmadı: 1-0.

İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 31'uncu dakikada Mert Çapar attı. Siyah-beyazlılarda Mert Er, 66'ncı dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Nazilli, son 2 haftaya 26 puanla, Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Fethiyespor'un 6 puan gerisinde girdi.

Nazilli, kalan 2 maçta genel averajda da gerisinde olduğu Fethiye 1 puan dahi alsa 2'de 2 yapması halinde bile küme düşecek.