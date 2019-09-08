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Nazilli Belediyespor patladı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Batman Petrolspor'u 5-1 yenen Nazilli Belediyespor, 2'nci haftada ilk galibiyetini elde ederken, teknik direktör Yavuz İncedal oynanan futbolun kendilerini çok ümitlendirdiğini söyledi. Oyuncularının her dakika...
SPOR 08.09.2019, 10:01
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Batman Petrolspor'u 5-1 yenen Nazilli Belediyespor, 2'nci haftada ilk galibiyetini elde ederken, teknik direktör Yavuz İncedal oynanan futbolun kendilerini çok ümitlendirdiğini söyledi. Oyuncularının her dakika gol atmayı düşündüğünü ve çok atak futbol ortaya koyduklarını anlatan İncedal, "Güzel bir galibiyetle taraftarımızla buluştuk. Bu sezon hepimiz şampiyonluk için kenetlendik. Kendimizi daha da geliştireceğiz. Umarım 3 puan serilerine başlarız" dedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turunda Ci Group Buca'ya konuk olacak Nazilli, gelecek hafta 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanına gidecek.
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