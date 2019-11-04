Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor: 4-0
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () STAT: İlçe HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Özcan Genel (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xxx), Sedat (xxx) (Dk. 77 Zafer xx), Aziz (xxx), Sergen...
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Özcan Genel (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xxx), Sedat (xxx) (Dk. 77 Zafer xx), Aziz (xxx), Sergen (x) (Dk. 8 Tayfun xx), İlyas (xxx), Burak (xxx), Fatih (xx), Yunus (xxx) (Dk. 81 Volkan xx)
OSMANİYESPOR: Alp (x) - Onur (xx), Kerim (x) (Dk. 62 Cuma Oktay xx), Hamit (x), Tayfun Sabri (xx), Taşkın (x), Deniz (x) (Dk. 77 Semih x), Burak (x) (Dk. 45 Yasin xx), Metehan (xx), Hamza (x), Cihad (x)
GOLLER: Dk. 43 İlyas, Dk. 54 Yunus, Dk. 76 Sedat, Dk. 90 Volkan (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Fatih, Burak, Tayfun (Nazilli Bld), Alp (Osmaniyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Osmaniyespor'u farklı yenerek alan Nazilli Belediyespor, 4 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu: 4-0.
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 43'üncü dakikada İlyas, 54'üncü dakikada Yunus, 76'ncı dakikada Sedat ve 90'ıncı dakikada Volkan attı. Bu skorla Nazilli, 11 maç sonunda puanını 24'e çıkardı. Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
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