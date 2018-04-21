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Nazilli Belediyespor mucize peşinde

NAZİLLİ, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'ye 3-2 mağlup olarak kümede kalma umutlarını tüketen Nazilli Belediyespor yarın Pendikspor'la evinde karşılaşacak.  Nazilli İlçe Stadı'nda Özer Özden'in...

Nazilli Belediyespor mucize peşinde

NAZİLLİ, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'ye 3-2 mağlup olarak kümede kalma umutlarını tüketen Nazilli Belediyespor yarın Pendikspor'la evinde karşılaşacak. 
Nazilli İlçe Stadı'nda Özer Özden'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Nazilli Belediyespor maçtan 3 puanla ayrılamaz veya rakibi Fethiyespor yenilmezse siyah-beyazlılar 3. Lig'in yolunu tutacak. Teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İşimiz zor. Kazanıp Fethiye'den gelecek haberi bekleyeceğiz" dedi. 
Nazilli Belediyespor, son 3 haftaya girilirken 15'inci Fethiyespor'un 9 puan gerisinde 16'ncı basamakta bulunuyor. 
 

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