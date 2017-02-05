Nazilli Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-0

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xxx), Aydın Karsavuran (xxx), Anıl Usta (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ersin (xx) - Sabri (xxx), Mehmet (xx), Berkay (xxx), Fatih (xx) (Dk. 85 Mert Çakar), Hakan (xx), Zafer (xxx) (Dk. 67 Semih xx), Furkan Yaman(xxx), Ramazan (xx), Hüseyin (xxx), Ali (xx) (Dk. 77 Mert Çapar xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Emre (xxx) - Gökhan (xx) (Dk. 77 Süleyman x), Ahmet Karaman (x) (Dk. 54 Oğuz xx), Ali Kuleli (xxx) (Dk. 60 Serkan xx), Burak (xx), Ali Dere (xx), Arif (x), Ahmet Önay (xx), Muhammet (xxx), Eren (x), Maksut (x)GOLLER: Dk. 47 Sabri, Dk. 90 Furkan Yaman (Nazilli Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Sabri (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Sabri, Hakan, Zafer, Hüseyin (Nazilli Belediyespor), Gökhan, Maksut, Burak (Konya Anadolu Selçukspor)

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta play off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Konya Anadolu Selçukspor'u 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta Amed Sportif deplasmanında mağlup olan siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle moral bulurken puanını 30'a çıkarıp 3 basamak birden birden tırmandı ve 7'inci sıraya yerleşti. Konya temsilcisi ise 26 puanda ve 12'nci sırada kaldı.

Yaklaşık 1000 futbolseverin izlediği maçta Nazilli Belediyesporlu Gökhan Dinçer ve Yüksel Kayaalp sarı kart cezalısı oldukları için kadroda yer almazken, devre arası transfer edilen Furkan Yaman ilk 11'de görev aldı, maçın 90'ıncı dakikasında da yeni takımında golle tanıştı.

Bu arada ilk yarının son anlarında misafir takımın kalecisi Emre'nin taraftarlara çirkin harekette bulunduğu iddiası sahayı ve tribünleri karıştırdı. Yaşanan gerginlik sırasında Nazillili taraftarlardan İbrahim Tuncer gözaltına alındı.

2. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu Ali kullandı. Ali'nin ceza sahasına ortasında kalesini zamanında terk eden Emre çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada Arif, yaklaşık 35 metreden sert vurdu. Kaleye giden topu kaleci Emre son anda kornere çeldi.

26. dakikada Nazilli Belediyespor atağında Berkay'ın ara pasıyla buluşan Fatih, defansın arkasına sarkıp kaleci Emre ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu. Fatih'in vuruşunu kaleci Emre yine kornere çelmeyi başardı.

32. dakikada Hakan'ın ortasında topla buluşan Ali, kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden Ali'nin kötü vuruşunu Emre kornere çeldi.

34. dakikada ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunu Ali kullandı. İyi yükselen Hüseyin'in kafa pasına son dokunan Berkay'ın kafa şutu üst direği yalayarak dışarı çıktı.

47. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Bu dakikada kazanılan köşe vuruşunu Berkay kullandı. Berkay'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Sabri'nin kafa vuruşunda ağlarla buluştu: 1-0.

73. dakikada Nazilli Belediyespor ceza alanında oluşan karambolde topa son dokunan Eren oldu. Eren'in vuruşunda kaleci Ersin iki hamlede topa sahip oldu.

90. dakikada Nazilli Belediyespor 2'nci golü buldu. Orta sahada topla buluşan Furkan Yaman, şık çalımlarla ceza alanına girdi. Sol çarprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan'ın vuruşunda top Ahmet Önay'a çarparak ağları havalandırdı: 2-0.

90+2. dakikada Eren'i düşüren Nazilli Belediyesporlu Sabri ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Maç 2-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI