Nazilli Belediyespor kenetlendi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Silivri deplasmanından beraberlikle dönerek haftalar sonra düşme hattından kurtulan Nazilli Belediyespor, yeniden ateş çemberine düşmemek için kenetlendi. Pazar günü evinde Play-Off yarışındaki Bandırmaspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda taraftarlar tribünlerin dolması için destek çağrısı yaptı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde bir araya gelen taraftar temsilcileri ve yönetim, "Sen ben yok Nazilli var" parolasıyla kampanya başlattı. Nazilli Belediyespor, kritik maça seyirci çekmek için ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak Nazilli halkına çağrıda bulundu. Başkan Özgen Türker, taraftarların Bandırmaspor randevusunda takıma 90 dakika destek vermelerini istedi.