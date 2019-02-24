Nazilli Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xxx), Burak Celep (xxx), Enes Biroğlu (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (x) (Dk. 46 Zafer xx), Mert Er (xx), Buğra (x) (Dk. 78 İlyas x), Sercan (xx), Said Can (x), Sergen (xxx), Temel (xx), Yasin (xx), Burak (x) (Dk. 67 Recep x), Onur (xx)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xx) - Fatih (xx), Bilal (x) (Dk. 65 Rıdvan xx), Adnan (xxx) (Dk. 90 Mehmet), Ramiz (xx), Ahmet (xx), Mert (xx), Emre Demir (xxx), Hakan (xx), Ali (xx) (Dk. 79 Emre Tekin x), Yasin (xx)

GOLLER: Dk. 39 Sercan, Dk. 55 Sergen (Nazilli Bld), Dk. 52 Emre Demir, Dk. 84 Adnan (Karaköprü Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Emre Tekin (Karaköprü Bld)

SARI KARTLAR: Polat, Yasin, İlyas (Nazilli Bld), Hakan, Yasin, Ramiz, Mert, Rıdvan, Emre Tekin (Karaköprü Bld)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta mücadelesinde zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor evinde 2 kez öne geçtiği maçta Karbel Karaköprü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Puanını 40'a çıkarıp 3. sırada kalan ev sahibi ekip zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürme fırsatını kaçırdı. Yenilmezlik serisi 16 haftaya yükselen Nazilli temsilcisi, iç sahada 5'te 5 yapma şansını kaybetti. Konuk takım ise puanını 29'a çıkardı.

26. dakikada konuk ekip atağında orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına kadar giren hızla ceza alanına giren Emre Demir'in sert şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Yasin'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Sercan düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

52. dakikada Şanlıurfa temsilcisi skoru dengeledi. Sağdan Ramiz'in ortasında Emre Demir uçarak kafayla topu ağlara yolladı: 1- 1.

55. dakikada Nazilli Belediyespor'un kazandığı kornerde iyi yükselen Sergen takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

84. dakikada Karbel Karköprü Belediyespor atağında Emre Demir'in pasında müsait durumundaki Adnan topu filelere gönderdi: 2-2.

(FOTOĞRAFLI)