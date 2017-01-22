Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, () STAT: İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Suat Güz (xx), Mehmet Akıncık (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (xxx)- Sabri (xx), Berkay (xx) (Dk.78 Mert Çapar x), Mert Çakar (xxx), Atilla (xxx) (Dk.86 Tuna), Hakan (xx),...

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Suat Güz (xx), Mehmet Akıncık (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (xxx)- Sabri (xx), Berkay (xx) (Dk.78 Mert Çapar x), Mert Çakar (xxx), Atilla (xxx) (Dk.86 Tuna), Hakan (xx), Yüksel (xx), Zafer (xxx), Gökhan (xx), Hüseyin (xx), Ali (xxx) (Dk.70 Fatih xx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x) (Dk.58 Akın xx)- Yusuf (xx), Selçuk (xxx), Devrim (xx), Feyyaz (xx), Fatih (xx), Yakup (xxx), Aytürk (xx) (Dk.81 Uğur), Evren (xxx), Eser (xx), Kayhan (x) (Dk.71 Barış x) GOLLER: Dk.27 (penaltı) Ali, Dk.90+3 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.67 Hakan (Nazilli Belediyespor)  SARI KARTLAR: Berkay, Mert Çapar, (Nazilli Belediyespor), Fatih, Aytürk, (Kahramanmaraşspor) SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alarak çıkışa geçen Nazilli Belediyespor, kendi sahasında Kahramanmaraşsspor'u 2-0 mağlup ederek tırmanışını sürdürdü. Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti.  15'inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Zafer'in sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Ali ağır kalınca, kaleci Mesut zamanında müdahele ederek gole izin vermedi.   17'ncidakikada Devrim'in pasını Nazilli ceza sahası içinde kontrol eden Yakup'un şutu kaleci Metin'de kaldı.
27'nci dakikada Zafer'in kaleye gönderdiği topu Aytürk eliyle kesince hakem Atilla Karoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Ali, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. 45'inci dakikada Nazilli Belediyespor ikinci golün eşiğinden döndü. Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mesut'tan dönen topu önünde bulan Atilla'nın şutunu çizgi üzerinde savunma karşıladı. Dönen topla ceza alanı dışında buluşan Ali'nin sert şutu yan ağlarda kaldı. 64'üncü dakikada konuk ekip şanssızdı. Fatih'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Evren'in kafa şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 67'nci dakikada gole giden Devrim'i düşüren Nazilli Belediyesporlu Hakan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 83'üncü dakikada Yakup'un ara pasıyla buluşan Devrim, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Devrim'in vuruşunda  kaleye giden topu, çizgi üzerinde müdahale eden Yüksel mutlak golü önledi. 90+3'üncü dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zafer'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Mert Çapar, kaleci Mesut'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.   FOTOĞRAFLI    

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55