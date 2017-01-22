Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Suat Güz (xx), Mehmet Akıncık (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (xxx)- Sabri (xx), Berkay (xx) (Dk.78 Mert Çapar x), Mert Çakar (xxx), Atilla (xxx) (Dk.86 Tuna), Hakan (xx), Yüksel (xx), Zafer (xxx), Gökhan (xx), Hüseyin (xx), Ali (xxx) (Dk.70 Fatih xx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x) (Dk.58 Akın xx)- Yusuf (xx), Selçuk (xxx), Devrim (xx), Feyyaz (xx), Fatih (xx), Yakup (xxx), Aytürk (xx) (Dk.81 Uğur), Evren (xxx), Eser (xx), Kayhan (x) (Dk.71 Barış x) GOLLER: Dk.27 (penaltı) Ali, Dk.90+3 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)KIRMIZI KART: Dk.67 Hakan (Nazilli Belediyespor) SARI KARTLAR: Berkay, Mert Çapar, (Nazilli Belediyespor), Fatih, Aytürk, (Kahramanmaraşspor) SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alarak çıkışa geçen Nazilli Belediyespor, kendi sahasında Kahramanmaraşsspor'u 2-0 mağlup ederek tırmanışını sürdürdü. Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti. 15'inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Zafer'in sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Ali ağır kalınca, kaleci Mesut zamanında müdahele ederek gole izin vermedi. 17'ncidakikada Devrim'in pasını Nazilli ceza sahası içinde kontrol eden Yakup'un şutu kaleci Metin'de kaldı.27'nci dakikada Zafer'in kaleye gönderdiği topu Aytürk eliyle kesince hakem Atilla Karoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Ali, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. 45'inci dakikada Nazilli Belediyespor ikinci golün eşiğinden döndü. Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mesut'tan dönen topu önünde bulan Atilla'nın şutunu çizgi üzerinde savunma karşıladı. Dönen topla ceza alanı dışında buluşan Ali'nin sert şutu yan ağlarda kaldı. 64'üncü dakikada konuk ekip şanssızdı. Fatih'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Evren'in kafa şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 67'nci dakikada gole giden Devrim'i düşüren Nazilli Belediyesporlu Hakan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 83'üncü dakikada Yakup'un ara pasıyla buluşan Devrim, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Devrim'in vuruşunda kaleye giden topu, çizgi üzerinde müdahale eden Yüksel mutlak golü önledi. 90+3'üncü dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zafer'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Mert Çapar, kaleci Mesut'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. FOTOĞRAFLI