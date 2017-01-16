Nazilli Belediyespor iyi başladı

İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarına inandığını dile getiren Ertem, "Devre arasında sistemimize uymayan futbolcularla yollarımızı ayırdık. Tuna gibi önemli bir futbolcuyu transfer ettik. Takviyelerimiz sürecek ve takımımız layık olduğu yerlere gelecek" diye konuştu. Nazilli Belediyespor'da kaleci, orta saha ve bir santrfor alıp transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi.
İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarına inandığını dile getiren Ertem, "Devre arasında sistemimize uymayan futbolcularla yollarımızı ayırdık. Tuna gibi önemli bir futbolcuyu transfer ettik. Takviyelerimiz sürecek ve takımımız layık olduğu yerlere gelecek" diye konuştu. Nazilli Belediyespor'da kaleci, orta saha ve bir santrfor alıp transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi.