Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Nazilli Belediyespor hak etmedi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye evinde 3-0 yenilen 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Ege ekibi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, oynadıkları futbolun...

Nazilli Belediyespor hak etmedi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye evinde 3-0 yenilen 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Ege ekibi Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını söyledi. 
Futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Yavuz, "Bizi biz yapan doğruları sahaya yansıttık. Kazanmak için oynadık. Ben oyuncularımızın verdiği mücadeleden memnunum. Sonuç 3-0 ama bu skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. 2 golü son anlarda yedik. Rakipten daha fazla pozisyona girip değerlendiremedik. Atsaydık farklı olabilirdi" dedi.
Yavuz, Göztepe'nin kardeş kulüpleri olduğunu, maçta rakip takımdan Hakan Çinemre'nin sakatlanmasına çok üzüldüklerini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort