SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında Konya Anadolu Selçukspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor 21'inci haftayı karlı kapattı. Aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran siyah beyazlılar önünde yer alan Bucaspor, Zonguldak Kömürspor ve Fethiyespor'un kazanamadığı haftayı çok iyi değerlendirderek 10'uncu basamaktan 7'nci sıraya yükseldi.

Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, bu galibiyetle play off hattına bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, "5'inci durumdaki Amed Sportif ile aramızda 8 puan fark var.

Her fırsatta söylediğim gibi biz kazandıkça rakiplerimiz mutlaka takılacaktır.

Seri galibiyetler elde etmemiz şart. Ben takımıma inanıyorum,sezon sonunda play off oynayacağız" diye konuştu.