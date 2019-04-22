Nazilli Belediyespor fırsat tepti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ise kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle bitime 2 hafta kala avantajı rakibine verdi.

Lider Hekimoğlu Trabzon, Tire 1922'yi tek golle yenerek 63 puana ulaştı. Grupta 25 haftadır yenilmeyen Nazilli, Tepecik beraberliğiyle 61 puanda kalıp rakibinin 2 puan gerisine düştü.

Son 2 maçta Erzin Belediyespor'u konuk edip küme düşmesi kesinleşen Körfezspor deplasmanına çıkacak Nazilli rakibinin hata yapmasını bekleyecek. Matematiksel olarak henüz bitmiş bir şey olmadığını söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, "Ligde yarış henüz bitmedi. Hakimoğlu Trabzon'un önünde zor maçlar var. Kazanıp rakibin takılmasını bekleyeceğiz. Şampiyonluğu çok istiyoruz ve mutlu sona ulaşacağız" dedi.

