NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla ikinci yarının ilk maçında düşme hattının bir basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor fırsat tepti.

Alt sıralardaki rakipleri Karşıyaka, Fethiyespor ve Ottocool Karagümrük'ün yenildiği haftayı iyi değerlendiremeyen Nazilli Belediyespor, 11 puanla 17'nci sırada kaldı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, oynanan futbolun umut verici olduğunu belirterek, "Kazanmayı çok istedik. Maçta öne de geçtik. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız. Ben takımıma inanıyorum. Seri galibiyetler alarak düşme potasından çıkacağız" dedi.