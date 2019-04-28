Nazilli Belediyespor - Erzin Belediyespor: 2-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ ()

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Turhan Akbaş (xx), Mert Baykal (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Polat (x), Görkem (x), Mazlum (xx), Mert Er (x), Buğra (xxx) (Dk. 74 Mert Çapar x) Sercan (x) (Dk. 62 Burak xx), Sergen (x), Yasin (xx), Onur (xx), Aykut (xx), (Dk. 62 Zafer x)

ERZİN BELEDİYESPOR : Ömer (xx) - Şahin (x) (Dk. 46 Ender xx), Emre (xx), (Dk. 40 Çağlayan xx), Yücel (x), Önder (xx), Volkan (xx), Erdem Onur (x), Mert (x), Gökdeniz (xxx), Caner (xx), Berkant (x)

GOLLER: Dk. 22 Buğra, Dk. 64 Burak (Nazilli Bld), Dk. 75 Volkan, Dk 80. Gökdeniz (Erzin Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Yücel (Erzin Bld)

SARI KARTLAR: Mazlum, Zekeriya, Yasin, Görkem (Nazilli Bld), Erdem, Çağlayan, Yücel, Berkant (Erzin Bld)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta aylardır kıyasıya bir zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erzin Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğu Hekimoğlu Trabzon'a kaptırdı. Üst üste 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip şampiyonluğu kıl payı ıskalayıp Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'la eşleşti. Nazilli'nin gollerini 22. dakikada Buğra, 64. dakikada Burak atarken, konuk takımın gollerini 75. dakikada Volkan, 80. dakikada Gökdeniz kaydetti. Nazilli Belediyespor'da Görkem, 88. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Nazilli taraftarları maçtan sonra Başkan Özgen Türker'i istifaya davet etti.

22. dakikada ev sahibi ekipte Sercan'ın ortasında ceza sahasında Buğra çok sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

64. dakikada Nazilli Belediyespor'dan Burak rakip ceza sahasına girerek topu köşeden ağlara yolladı: 2-0.

75. dakikada Erzin ekibinde Volkan müsait durumda kaleci Zekeriya'nın solundan topu filelere gönderdi: 2-1.

80. dakikada Erzin Belediyespor skoru dengeledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz aşırtma bir vuruşla kaleci Zekeriya'yı avladı: 2-2.

87. dakikada konuk takımdan Yücel kaleci Zekeriya'ya sert girmesinin ardından direk kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

88. dakikada Nazilli'nin kazandığı penaltıda Görkem'in vuruşunda kaleci Ömer gole izin vermeyince Nazilli'nin şampiyonluk umutları söndü.

Maç 2-2 bitti.