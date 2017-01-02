Nazilli Belediyespor Eren'i bitiriyor

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ikinci yarı öncesi takıma direkt katkı koyacak isimleri kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Sezonun ilk yarısında işler istediğimiz gibi gitmedi. İkinci devrede üst sıraları zorlamak için mücadele edeceğiz. Bu zorlu yarışa formanın hakkını veren oyuncularla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ikinci yarı öncesi takıma direkt katkı koyacak isimleri kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Sezonun ilk yarısında işler istediğimiz gibi gitmedi. İkinci devrede üst sıraları zorlamak için mücadele edeceğiz. Bu zorlu yarışa formanın hakkını veren oyuncularla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI