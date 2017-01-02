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Nazilli Belediyespor Eren'i bitiriyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un İnegölspor'dan ayrılan eski forveti Eren Açıkgöz ile presipte anlaşma sağladığı belirtildi. Daha önce Bucaspor'dan eski kalecisi Kurtuluş Yurt'u transfer eden Nazilli Belediyespor Eren'le...

Nazilli Belediyespor Eren'i bitiriyor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un İnegölspor'dan ayrılan eski forveti Eren Açıkgöz ile presipte anlaşma sağladığı belirtildi. Daha önce Bucaspor'dan eski kalecisi Kurtuluş Yurt'u transfer eden Nazilli Belediyespor Eren'le bazı küçük pürüzleri çözmeye çalıştığı ve oyuncunun hafta sonuna kadar Antalya kampına dahil olacağı ifade edildi. 
Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ikinci yarı öncesi takıma direkt katkı koyacak isimleri kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Sezonun ilk yarısında işler istediğimiz gibi gitmedi. İkinci devrede üst sıraları zorlamak için mücadele edeceğiz. Bu zorlu yarışa formanın hakkını veren oyuncularla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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