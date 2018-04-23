Nazilli Belediyespor direniyor

NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor'u tek golle geçen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, rakibi Fethiyespor'un evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesiyle bitime 2 hafta kala erken pes etmedi. Fethiyespor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşüren siyah-beyazlılar matematiksel olarak umudunu çok az da olsa sürdürdü. Fethiyespor'la ikili averajı eşit olan Nazilli Belediyespor genel averajda ise rakibinin 13 gol gersinde. Üçüncü Lig vedasını erteleyen Nazilli Belediyespor'un ligde kalması için oynayacağı Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını farklı kazanması, Fethiye'nin de mağlup olması gerekecek. Fethiyespor 2 maçından 1 puan alsa dahi Nazilli 2'nci Lig'e mendil sallayacak.