NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor'u tek golle geçen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, rakibi Fethiyespor'un evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesiyle bitime 2 hafta kala erken pes etmedi. Fethiyespor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşüren siyah-beyazlılar matematiksel olarak umudunu çok az da olsa sürdürdü. Fethiyespor'la ikili averajı eşit olan Nazilli Belediyespor genel averajda ise rakibinin 13 gol gersinde. Üçüncü Lig vedasını erteleyen Nazilli Belediyespor'un ligde kalması için oynayacağı Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını farklı kazanması, Fethiye'nin de mağlup olması gerekecek. Fethiyespor 2 maçından 1 puan alsa dahi Nazilli 2'nci Lig'e mendil sallayacak.
Nazilli Belediyespor direniyor
NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor'u tek golle geçen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, rakibi Fethiyespor'un evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesiyle bitime 2 hafta kala erken pes etmedi. Fethiyespor'la arasındaki puan...
23 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.