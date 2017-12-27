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Nazilli Belediyespor'dan ilk takviye

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()  TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devre arasında 12 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını isteyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, dış transferde ilk imzayı Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış'a...

Nazilli Belediyespor'dan ilk takviye

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devre arasında 12 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını isteyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, dış transferde ilk imzayı Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış'a attırdı. Siyah-beyazlı ekip, 23 yaşındaki file bekçisini sezon sonuna kadar kiraladı.
Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın makamında düzenlenen imza törenine futbolcunun yanı sıra Kulüp Başkanı Erdoğan Eker ve yöneticiler katıldı. Transferlerin teknik heyetin isteği doğrultusunda nokta atışı olarak devam edeceğini belirten Erdoğan Eker, "Hedefimiz ilk 5 maçta toplayacağımız puanlarla düşme hattının üzerine çıkmak. Transferlerimiz devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI 

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