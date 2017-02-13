Nazilli Belediyespor'dan hakemlere sert tepki

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 4-0 yenilen Nazilli Belediyespor'da Belediye Başkanı ve Onursal Başkanı Haluk Alıcık, Kulüp Başkanı Erdoğan Eker'le birlikte basın toplantısı düzenleyerek, maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Eker, karşılaşma öncesinde Yalova'da 5 gün kamp yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Nazilli'deki maçını Yalova bölgesinden Tugay Kağan Numanoğlu'nun yönetmesine tepki gösterdi.

Alıcık ise "Hakkımızı yiyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bundan sonra susmayacağız" dedi. Nazilli'ye gelen misafirleri her zaman en iyi şekilde ağırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Alıcık, "Biz masa başında, masa dışında, hakem oyunlarıyla lig lideri olmak istemiyoruz. Buraya gelen hakemler adam gibi maç yönetecek. Bizi de tutmasın, böyle bir talebimiz de yok. Ama kalkıp bir takımın hakkını yemeye de kimsenin hakkı yok. Eğer bugün Türk futbolunda bu takımlar olmasa ne temsilciler olabilir, ne hakemler olabilir, ne de saha gözlemcileri olabilir. Ama Türk futbolu artık bu kadar adaletsiz bir şekilde yönetilemez" diye konuştu.



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