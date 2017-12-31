Nazilli Belediyespor'dan çifte imza

NAZİLLİ, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi düşme hattında tamamladıktan sonra ara transferde gaza basan Nazilli Belediyespor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Ara transferde Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor'dan sol bek Onur ve Amed Sportif'ten sağ bek Mazlum'u kadrosuna dahil eden Naz-Naz, Çatalcaspor'dan Samet Bülbül ile Kozan Belediyespor'dan Abdulsamet Can'la da mukavele imzaladı. Orta sahada görev yapan iki oyuncu siyah-beyazlıların Antalya kampına katıldı. Ege ekibinde transfer çalışmalarının süreceği bildirildi.