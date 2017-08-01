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Nazilli Belediyespor'dan çifte atak

TRANSFERDE son olarak Kırıkhanspor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan'ı kadrosuna dahil eden İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, uzun süredir gündeminde olan golcü Hasan Kabze'yi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah...

Nazilli Belediyespor'dan çifte atak
TRANSFERDE son olarak Kırıkhanspor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan'ı kadrosuna dahil eden İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, uzun süredir gündeminde olan golcü Hasan Kabze'yi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlıların Hasan'ın yanı sıra Altınordu'nun kulüp aramasını bildirdiği genç sol kanat Alim Harlak'la da ilgilendiği belirtildi. Kurmayların Hasan Kabze'yi Nazilli'ye davet ettiği, tecrübeli futbolcunun perşembe günü yönetimle masaya oturacağı ifade edildi. 
Alim için de Altınordu'nun kapısını çalan siyah beyazlıların iki transferi hafta sonuna kadar netleştireceği vurgulandı. Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel iddialı konuştu. Uyum sorununu atlattıklarını anlatan Akyel, "Herkes formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ligin hedef takımlarından biri olacağız" dedi. Başkan Erdoğan Eker de, "Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Bir üst lige yükselebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. 


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