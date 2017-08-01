Nazilli Belediyespor'dan çifte atak

Alim için de Altınordu'nun kapısını çalan siyah beyazlıların iki transferi hafta sonuna kadar netleştireceği vurgulandı. Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel iddialı konuştu. Uyum sorununu atlattıklarını anlatan Akyel, "Herkes formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ligin hedef takımlarından biri olacağız" dedi. Başkan Erdoğan Eker de, "Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Bir üst lige yükselebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.
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