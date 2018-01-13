Nazilli Belediyespor'dan Ankara çıkarması

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile Basın Sözcüsü Özgen Türker, Ankara'da katıldığı toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geldi. Özgen Türken yaptığı açıklamada, "İkinci ve üçüncü lig takımlarının sorunları üzerine konuştuk, bilgi alış verişi yaptık. Başkanımız Haluk Alıcık, hem sayın Bak'ı hem de sayın Demirören'i Nazilli'ye davet etti" diye konuştu.