Nazilli Belediyespor'dan Akyel'e 350 bin TL

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Nazilli Belediyespor'un takımı çalıştırması için Fatih Akyel'le yıllık 350 bin TL karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'la da görüşen Fatih Akyel'in her konuda anlaştığı kaydedildi. Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, bir aksilik olmazsa Fatih Akyel'in pazartesi günü Nazilli'ye gelip resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

Bütçeyi zorlamadan yeni çalıştırıcılarını bulduklarını belirten Başkan Eker, "Diğer adaylarımız 450-550 bin TL arası fiyat belirliyordu. Fatih Akyel'le ise 350 bin TL karşılığında söz kestik. En kısa sürede transfere de başlayacağız" diye konuştu.