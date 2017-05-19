Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Nazilli Belediyespor'dan Akyel'e 350 bin TL

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Nazilli Belediyespor'un takımı çalıştırması için Fatih Akyel'le yıllık 350 bin TL karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Belediye Başkanı ve aynı...

Nazilli Belediyespor'dan Akyel'e 350 bin TL
SPOR Toto 2'nci Ligi'nde gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen Nazilli Belediyespor'un takımı çalıştırması için Fatih Akyel'le yıllık 350 bin TL karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.
Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'la da görüşen Fatih Akyel'in her konuda anlaştığı kaydedildi. Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, bir aksilik olmazsa Fatih Akyel'in pazartesi günü Nazilli'ye gelip resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.
Bütçeyi zorlamadan yeni çalıştırıcılarını bulduklarını belirten Başkan Eker, "Diğer adaylarımız 450-550 bin TL arası fiyat belirliyordu. Fatih Akyel'le ise 350 bin TL karşılığında söz kestik. En kısa sürede transfere de başlayacağız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246