Nazilli Belediyespor'da 26 maçlık seri sona erdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu son anda kaçırıp Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'la eşleşen Nazilli Belediyespor ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek hem avantajı kaybetti hem de 26 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında 10 kişi kaldıktan sonra direnemeyen siyah-beyazlılar 44'üncü ve 45'inci dakikalarda kalesinde goller görüp aylar sonra sahayı boynu bükük terk etti.

Çorlu'daki ilk karşılaşmayı istediği gibi bitiremeyen Naz-Naz turu çarşamba günü evinde oynayacağı rövanşa bıraktı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Yavuz, "Sahamızda taraftarımızın desteği ile elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. 2-0 iyi bir sonuç olmasa da oyuncularım tur için her şeylerini ortaya koyacak. Ben takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.