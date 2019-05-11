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Nazilli Belediyespor'da 26 maçlık seri sona erdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu son anda kaçırıp Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'la eşleşen Nazilli Belediyespor ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek hem avantajı kaybetti hem de 26 maçlık...

Nazilli Belediyespor'da 26 maçlık seri sona erdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu son anda kaçırıp Play-Off'ta Ergene Velimeşespor'la eşleşen Nazilli Belediyespor ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek hem avantajı kaybetti hem de 26 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında 10 kişi kaldıktan sonra direnemeyen siyah-beyazlılar 44'üncü ve 45'inci dakikalarda kalesinde goller görüp aylar sonra sahayı boynu bükük terk etti. 
Çorlu'daki ilk karşılaşmayı istediği gibi bitiremeyen Naz-Naz turu çarşamba günü evinde oynayacağı rövanşa bıraktı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Yavuz, "Sahamızda taraftarımızın desteği ile elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. 2-0 iyi bir sonuç olmasa da oyuncularım tur için her şeylerini ortaya koyacak. Ben takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.     

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