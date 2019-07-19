Nazilli Belediyespor'da Tayfun imzayı attı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, ()-
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer bombardımanını sürdüren Nazilli Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı Turgutluspor'un stoperi Tayfun Yanar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki imza töreninde siyah-beyazlı ekibe transferi resmiyet kazanan 31 yaşındaki futbolcu, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Kayserispor'da kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon Turgutluspor'da 30 resmi karşılaşmada boy gösterdi.
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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, ()-