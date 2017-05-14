Nazilli Belediyespor'da rota Fatih Akyel

Tarık Daşgün konusunu kapatmadıklarını sözlerine ekleyen Türker, "Daşgün'le bir kez daha görüşebiliriz. Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Haluk Alıcık’la yapacağımız değerlendirmeden sonra kesin kararımızı vereceğiz" dedi.
Nazilli Belediyespor alternatif olarak Selahaddin Dinçel'i de listesinde bulunduruyor. Özgen Türker, yollarını ayırdıkları eski Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem'e de teşekkür ederek, "Ahmet hocamız bu takıma emek verdi. Ancak biz daha agresif bir teknik adamla çalışacağız" ifadesini kullandı.