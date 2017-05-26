Nazilli Belediyespor'da rota Daşgün'de 

FATİH Akyel'le son anda anlaşamayan Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, takımın başına getirmek için rotayı daha önce teklif götürdüğü Tarık Daşgün'e çevirdi.

Önceki görüşmede Daşgün'ün yıllık 550 bin TL istemesi yüzünden geri adım atan siyah beyazlıların, genç teknik adamla bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. Daşgün'den indirim isteyeceği öğrenilen yönetimin bu kez teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor.

Basın Sözcüsü Özgen Türker, Nazilli Belediyespor'a yakışan bir çalıştırıcıya göreve getireceklerini açıkladı. Fatih Akyel'in tutarsız davranışlar sergilediğini anlatan Türker, "Görüştüğümüz birkaç tane teknik direaktörü var. Bu isim de en kısa zamanda netleşecek. Profesyonel liglerde Aydın'ı en yüksek seviyede temsil eden takım biziz. Bize yakışan, başarılı ve takımı şampiyonluğa oynatacak biriyle anlaşmak istiyoruz" dedi.

Aydınspor 1923'ü de çalıştıran Tarık Daşgün, bu sezon Gümüşhanespor'a 2'nci Lig'de play off finali oynattı.