Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Nazilli Belediyespor'da rota Daşgün'de 

FATİH Akyel'le son anda anlaşamayan Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, takımın başına getirmek için rotayı daha önce teklif götürdüğü Tarık Daşgün'e çevirdi. Önceki görüşmede Daşgün'ün yıllık 550 bin TL...

Nazilli Belediyespor'da rota Daşgün'de 
FATİH Akyel'le son anda anlaşamayan Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, takımın başına getirmek için rotayı daha önce teklif götürdüğü Tarık Daşgün'e çevirdi.
Önceki görüşmede Daşgün'ün yıllık 550 bin TL istemesi yüzünden geri adım atan siyah beyazlıların, genç teknik adamla bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. Daşgün'den indirim isteyeceği öğrenilen yönetimin bu kez teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor.
Basın Sözcüsü Özgen Türker, Nazilli Belediyespor'a yakışan bir çalıştırıcıya göreve getireceklerini açıkladı. Fatih Akyel'in tutarsız davranışlar sergilediğini anlatan Türker, "Görüştüğümüz birkaç tane teknik direaktörü var. Bu isim de en kısa zamanda netleşecek. Profesyonel liglerde Aydın'ı en yüksek seviyede temsil eden takım biziz. Bize yakışan, başarılı ve takımı şampiyonluğa oynatacak biriyle anlaşmak istiyoruz" dedi.
Aydınspor 1923'ü de çalıştıran Tarık Daşgün, bu sezon Gümüşhanespor'a 2'nci Lig'de play off finali oynattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246