Nazilli Belediyespor'da Öztürk aday

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 11'inci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Haluk Öztürk başkanlığa aday oldu.

Nazilli Belediyesine bağlı NAZ-BEL şirketinin genel müdürü olan Öztürk'ün dışında şu ana kadar başka bir aday çıkmazken, mevcut Başkan Murat Kaplan'ın yeniden başkan olması için bazı kesimler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ancak Kaplan'ın adaylığa sıcak bakmadığı, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın Öztürk'e tam destek verdiği kaydedildi.

