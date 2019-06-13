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Nazilli Belediyespor'da Özkat dönemi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren Nurittin Özkat, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde yapılan seçimde, yönetim kurulu üyeliklerine...

Nazilli Belediyespor'da Özkat dönemi
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren Nurittin Özkat, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu.
Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde yapılan seçimde, yönetim kurulu üyeliklerine de Kadir Mutlu, Soner Yelkovan, Gürdal Yüzügüler, Hasan Öküt, Kadir Kabak, İbrahim Yapıcıoğlu, Ünal Önal, Erkan Abbasoğlu, Kerim Gölcük, Osman Bilgen, Caner İnceoğlu, Baskın Aksoy, Haluk Volaka, Uygar Karadayı, Oktay Asuman, Sinan Dereli, Hilmi Duruoğlu, Ali Aydın, Öner Güner, Ercan Sarıot, Uğur Taşkıran, Erol Karakuş, Birol Karadağlı, Ali Çankır, Rıdvan Çetiner, Ahmet Arslan Özyiğit, Ali Gölgesiz, Çetin Güler ve Ali Çetinkaya seçildi.
Nazilli Belediyespor'da ikinci kez kulüp başkanı seçilen Nurittin Özkat, "Zor bir görev üstlendik. Bunun da bilincindeyiz. Bizlerin bundan böyle her zamankinden zor bir görevimiz olacaktır. Tüm camiamızın desteğiyle bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Öncelikli hedefimiz mali disiplini sağlayarak altyapıya odaklanmaktır. Uzun vadede altyapıdan çıkaracağımız oyuncularla takımımızın iskeletini oluşturacağız. Sürekli dışarıdan transfer yaparak başarıya ulaşamayacağımızı son dönemlerde iyi gördük. Önceki yönetim kurulu ve belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Tüm Nazilli'ye ve Nazilli Belediyespor camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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