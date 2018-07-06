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Nazilli Belediyespor'da Mazlum'un durumu belirsiz

NAZİLLİ, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da sözleşmesi devam eden sağ bek Mazlum Demir'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Geçen sezon devre arasında Amed Sportif'ten transfer edilen tecrübeli savunmacının...

Nazilli Belediyespor'da Mazlum'un durumu belirsiz

NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da sözleşmesi devam eden sağ bek Mazlum Demir'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Geçen sezon devre arasında Amed Sportif'ten transfer edilen tecrübeli savunmacının alacaklarının ödenmemesi nedeniyle rahatsız olduğu öğrenildi. Mazlum'un kendisine ödeme yapılmaması halinde takımdan ayrılacağı belirtildi. 2'nci Lig'den de talipleri olan 27 yaşındaki futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Son günlerde yönetimde yaşanan istifalarla sarsılan siyah beyazlı kulüpte Nazilli Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Haluk Alıcık, kulübün profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

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