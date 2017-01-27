Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Nazilli Belediyespor'da hedef 3'te 3

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasında Hacettepe'yi 1-0, Kahramanmaraşspor'u da 2-0 yenerek play off hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif'i de gözüne kestirdi....

Nazilli Belediyespor'da hedef 3'te 3
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasında Hacettepe'yi 1-0, Kahramanmaraşspor'u da 2-0 yenerek play off hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif'i de gözüne kestirdi.
Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem 3'te 3 yapacaklarını iddia ederek, "5'inci sıra ile aramızda 7 puan fark var. Beraberliğe dahi tahammülümüz yok" diye konuştu. 
Sakatlıkları süren Ali Akburç ve Doğancan'ın takımdaki yerlerini alamayacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Şartlar ne olursa olsun hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Tek istediğim Amed Sportif karşılaşmasında hakemin adil bir yönetim göstermesi. Futbolcularımda özgüven tavan yaptı. Tüm camia 50'inci kuruluş yılımızda başarı bekliyor, biz de bu beklentilere karşılık vereceğiz" yorumunu yaptı. 

   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.