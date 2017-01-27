Nazilli Belediyespor'da hedef 3'te 3

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasında Hacettepe'yi 1-0, Kahramanmaraşspor'u da 2-0 yenerek play off hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif'i de gözüne kestirdi.

Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem 3'te 3 yapacaklarını iddia ederek, "5'inci sıra ile aramızda 7 puan fark var. Beraberliğe dahi tahammülümüz yok" diye konuştu.

Sakatlıkları süren Ali Akburç ve Doğancan'ın takımdaki yerlerini alamayacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Şartlar ne olursa olsun hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Tek istediğim Amed Sportif karşılaşmasında hakemin adil bir yönetim göstermesi. Futbolcularımda özgüven tavan yaptı. Tüm camia 50'inci kuruluş yılımızda başarı bekliyor, biz de bu beklentilere karşılık vereceğiz" yorumunu yaptı.