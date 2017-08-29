Nazilli Belediyespor'da gündem golcü transferi

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta ilk maçta evinde Kahramanmaraşspor'u tek golle mağlup edip sezona galibiyetle başlayan Nazilli Belediyespor golcü transferine odaklandı.
Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Basın Sözcüsü Özgen Türker, TFF 1'inci Lig'de görev yapan 2 forvet oyuncusuyla temasa geçtiklerini duyurdu. Fiyatların artmaması için isimleri gizli tuttuklarını belirten Türker, "Bir aksilik çıkmazsa bayramdan sonra yeni golcülerimize imza attıracağız" dedi.
Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Basın Sözcüsü Özgen Türker, TFF 1'inci Lig'de görev yapan 2 forvet oyuncusuyla temasa geçtiklerini duyurdu. Fiyatların artmaması için isimleri gizli tuttuklarını belirten Türker, "Bir aksilik çıkmazsa bayramdan sonra yeni golcülerimize imza attıracağız" dedi.