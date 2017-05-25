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Nazilli Belediyespor'da Fatih Akyel defteri kapandı

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevi için yönetimle daha önce her konuda anlaşıldığı açıklanan Fatih Akyel pürüz çıkardı. Başkan Erdoğan Eker, genç teknik adamın Nazilli'ye geleceğine...

Nazilli Belediyespor'da Fatih Akyel defteri kapandı
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktörlük görevi için yönetimle daha önce her konuda anlaşıldığı açıklanan Fatih Akyel pürüz çıkardı.
Başkan Erdoğan Eker, genç teknik adamın Nazilli'ye geleceğine dair söz verdiğini ancak 20 gündür kendilerini oyaladığını belirterek, "Fatih Akyel net olamadı, bizi hep bekletti. Kulübümüz artık Fatih Akyel defterini kapatmıştır" diye konuştu. 
Akyel'in çeşitli bahaneler üretmesinin kendilerini üzdüğünü anlatan Erdoğan Eker, "Sözünde durmasını beklerdik. Ancak biz Nazilli Belediyespor'a yakışanı yaptık ve kendisiyle tüm ilişkimizi kestik. Yeni teknik direktör arayışlarımız başladı. Bizi yukarılara taşıyacak, hırslı ve kararlı bir çalıştırıcıya takımımızı emanet edeceğiz" diye konuştu. 

 

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