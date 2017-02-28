Nazilli Belediyespor'da Ertem'den taraftara tepki

Bu seyircilerin provoke edildiğini ve kendisine ilk dakikadan itibaren küfrettiğini belirten Ahmet Kazım Ertem, "Böyle taraftarlık olmaz. Ben 20 takım çalıştırdım, 2 şampiyonluğum, 4 play off finalim var. 4 takımı da küme düşmekten kurtardım. Gerekirse çeker gideriz. Biz burada yapacağımızı yaptık" dedi.
Bu seyircilerin provoke edildiğini ve kendisine ilk dakikadan itibaren küfrettiğini belirten Ahmet Kazım Ertem, "Böyle taraftarlık olmaz. Ben 20 takım çalıştırdım, 2 şampiyonluğum, 4 play off finalim var. 4 takımı da küme düşmekten kurtardım. Gerekirse çeker gideriz. Biz burada yapacağımızı yaptık" dedi.