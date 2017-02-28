Nazilli Belediyespor'da Ertem'den taraftara tepki

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 yenerek play off için umutlanan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, son dakikalarda gerginlik yaşadığı, kendisini istifaya davet eden bir grup taraftara tepki gösterdi.

Bu seyircilerin provoke edildiğini ve kendisine ilk dakikadan itibaren küfrettiğini belirten Ahmet Kazım Ertem, "Böyle taraftarlık olmaz. Ben 20 takım çalıştırdım, 2 şampiyonluğum, 4 play off finalim var. 4 takımı da küme düşmekten kurtardım. Gerekirse çeker gideriz. Biz burada yapacağımızı yaptık" dedi.