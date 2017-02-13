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Nazilli Belediyespor'da Ertem'den hakem tepkisi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu tepki gösterdi. Numanoğlu maçı katlettiğini...

Nazilli Belediyespor'da Ertem'den hakem tepkisi
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu tepki gösterdi.
Numanoğlu maçı katlettiğini iddia eden tecrübeli teknik adam, "15'inci dakikada rakibin penaltı kazandığı pozisyon öncesi benim oyuncuma net faul yapıldı, ardından penaltı düdüğü çalındı. Daha sonra bizim iki net penaltımız es geçildi. Hakem kaderimizle oynadı. Futbol adına konuşacak hiçbir şeyim yok. Resmen Erzurumspor'a kurban edildik" diye konuştu.  

   

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