Nazilli Belediyespor'da Ertem'den hakem tepkisi

Numanoğlu maçı katlettiğini iddia eden tecrübeli teknik adam, "15'inci dakikada rakibin penaltı kazandığı pozisyon öncesi benim oyuncuma net faul yapıldı, ardından penaltı düdüğü çalındı. Daha sonra bizim iki net penaltımız es geçildi. Hakem kaderimizle oynadı. Futbol adına konuşacak hiçbir şeyim yok. Resmen Erzurumspor'a kurban edildik" diye konuştu.
Numanoğlu maçı katlettiğini iddia eden tecrübeli teknik adam, "15'inci dakikada rakibin penaltı kazandığı pozisyon öncesi benim oyuncuma net faul yapıldı, ardından penaltı düdüğü çalındı. Daha sonra bizim iki net penaltımız es geçildi. Hakem kaderimizle oynadı. Futbol adına konuşacak hiçbir şeyim yok. Resmen Erzurumspor'a kurban edildik" diye konuştu.