Nazilli Belediyespor'da Emre beğenildi

İKİNCİ yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor denemeye aldığı gurbetçi futbolcu Emre Erciyas'ı beğendi. Belçika'nın Beveren takımından kampa katılan genç oyuncu Bayburt Grup İl Özel İdare ile oynanan hazırlık maçında görev alarak gol atmayı başardı.

Bayburt ile 1-1 sona eren karşılaşmada Emre'nin futbolunu beğenen teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in futbolcuya kadroda yer vermesi bekleniyor. Nazilli Belediyespor Antalya'da 4 Ocak'ta Hatayspor, 5 Ocak'ta ise Kırklarelispor ile hazırlık maçı yapacak.

