Nazilli Belediyespor'da Emre beğenildi

Bayburt ile 1-1 sona eren karşılaşmada Emre'nin futbolunu beğenen teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in futbolcuya kadroda yer vermesi bekleniyor. Nazilli Belediyespor Antalya'da 4 Ocak'ta Hatayspor, 5 Ocak'ta ise Kırklarelispor ile hazırlık maçı yapacak.
Bayburt ile 1-1 sona eren karşılaşmada Emre'nin futbolunu beğenen teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in futbolcuya kadroda yer vermesi bekleniyor. Nazilli Belediyespor Antalya'da 4 Ocak'ta Hatayspor, 5 Ocak'ta ise Kırklarelispor ile hazırlık maçı yapacak.