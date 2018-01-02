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Nazilli Belediyespor'da Eker, devam kararı aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da 12-19 Ocak'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi Başkan Erdoğan Eker, görevi bırakma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakma kararı...

Nazilli Belediyespor'da Eker, devam kararı aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da 12-19 Ocak'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi Başkan Erdoğan Eker, görevi bırakma kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakma kararı aldığını ancak Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın isteği üzerine göreve devam edeceğini dile getiren Başkan Eker, "Takımı yalnız bırakmamam gerektiğini düşündüm. Tüm camia olarak taraftarlarımızla, teknik heyet ve tüm futbolcu kardeşlerimizle bulunduğumuz durumdan kurtulacağız" dedi.
Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek tüm zorlukların üstesinden geleceklerini belirten Eker, "Ligin ikinci yarısında bu takım alacağı seri galibiyetlerle üst sıralara doğru tırmanışa geçecek. Ben bir Nazilli Belediyespor sevdalısıyım. Bu takımda futbol oynadım, Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olan oğlum Güven Eker de bu kulüpte forma giydi. Şu an gönül verdiğim Nazilli Belediyespor'a başkanlık yapma onurunu yaşıyorum. Takımın başarısı için görevime devam edeceğim" diye konuştu.

 

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